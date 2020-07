Romulo: "Tonali non è il nuovo Pirlo. Spero che la Lazio tenga aperto il campionato"

Il centrocampista brasiliano Romulo è intervenuto ai microfoni di 105 Autogol, commentando alcuni dei temi più caldi del campionato di Serie A: “Tonali? Sandro è veramente forte, ma non è il nuovo Pirlo. Ho giocato con Andrea alla Juve ed è stato uno dei centrocampisti più forti della storia. Tonali è molto bravo ma ha caratteristiche diverse. Può crescere e fare il salto in una big. Calo di rendimento nelle ultime partite? Probabilmente è legato alle pressioni che si sono create”.

Su Balotelli: “Mario è un bravissimo ragazzo, con un cuore d’oro. Molto diverso da come viene descritto è percepito all’esterno. Ho avuto il piacere di conoscerlo e ho scoperto un ragazzo fantastico, che fa tante opere di beneficenza senza dirlo o pubblicizzarlo. Stiamo lavorando insieme a un progetto benefico per aiutare i ragazzi in Africa. Lo scontro Mario-Brescia? La verità sta nel mezzo, non è andata proprio come è stato detto o scritto…”.

Chiosa su Juventus-Lazio: “I bianconeri restano i più forti anche se manca un po’ di equilibrio, non avevo mai visto la Juve prendere così tanti gol. La Lazio non sta attraversando un grande momento, ma ha un allenatore bravissimo come Inzaghi. Spero in un risultato biancoceleste per tenere aperto il campionato fino alla fine. Sono rimasto molto legato alla Lazio: ho vinto una Coppa Italia da protagonista e ringrazio i tanti tifosi per i bellissimi messaggi che mi mandato ogni giorno”, ha concluso.