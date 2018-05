Ronaldinho smentisce matrimonio bigamo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ronaldinho non avrà due mogli, almeno per il momento. Il fuoriclasse brasiliano, 38 anni, ha smentito a SporTV l'intenzione di convolare a nozze con le sue due fidanzate. "Mi stanno chiamando tutti, ma non è ancora il momento di sposarmi", le parole del Gaucho.