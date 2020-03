Ronaldinho stella del torneo carcerario in Paraguay: 5 gol e 6 assist all'esordio

vedi letture

Non volevano consentirgli di fare gol, alla fine ne ha fatti cinque. Più sei assist: come prevedibile, Ronaldinho è stato la stella assoluta in occasione del suo debutto al torneo carcerario della prigione di Asuncion, Paraguay. Per la cronaca, la sua squadra ha vinto 11-2.