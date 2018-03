Ronaldo: “Milan? Avevo chiamato l'Inter per tornare, non mi vollero”

© foto di Antonio Vitiello

L'Inter spegne 110 candeline e Ronaldo parla attraverso Tuttosport. L'ex Fenomeno, nel gennaio 2007, lasciò il Real Madrid per vestire la maglia del Milan dopo aver indossato quella dell'Inter. Il brasiliano ha commentato così l'approdo in rossonero: “L'Inter ha sempre avuto la mia preferenza: avevo chiamato direttamente i nerazzurri, per sapere se mi volevano e mi avevano detto di no. Avevo due opzioni e scelsi il Milan perché ero stato parecchio fuori dal campo e volevo giocare. Il fatto che abbia indossato la maglia del Milan, però, non cambia niente nella storia che ho avuto con l'Inter”.