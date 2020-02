vedi letture

Ronaldo e l'addio all'Inter: "Moratti preferì Cuper a me. Non potevo andare avanti con lui"

Intervistato da DAZN, Ronaldo, il Fenomeno, è tornato a parlare dell'addio all'Inter: "Io stavo bene in nerazzurro, a Milano. Sentivo un affetto incondizionato dai tifosi, in tutta Italia. Però per l'allenatore (Hector Cuper, ndr) non potevo continuare: l'unica volta che parlai con Moratti gli dissi che non potevo andare avanti con lui. O andava via lui o io. Purtroppo, perché in quel momento la mia storia con l'Inter finì male, lui preferì Cuper a me. D'altro canto, iniziava invece la mia storia con il Real Madrid".