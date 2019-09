© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pugnalato alle spalle. Così Tuttosport ricostruisce i sentimenti di Cristiano Ronaldo, ieri grande assente al FIFA The Best, ove si è classificato al terzo posto dietro Messi e Van Dijk. Secondo il quotidiano torinese, il problema muscolare che lo terrà fuori dalla gara contro il Brescia non avrebbe nulla a che fare con l'assenza del portoghese della Juventus dal palco della Scala. Dovuta invece a quello che il giocatore (e dal suo entourage i toni sarebbero ancora più alti) considera un vero e proprio tradimento, la mancata vittoria come una sorta di furto ai suoi danni.