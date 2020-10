Ronaldo omaggia Pelè per i suoi 80 anni: "O Rey è uno solo ed è lui. Ha ispirato il mio calcio"

Nel giorno in cui Pelé compie ottanta anni, sono stati tantissimi i messaggi di auguri che sono arrivati dai campioni del calcio mondiale, di ieri e di oggi. Fra questi quelli di Ronaldo, fenomeno brasiliano e leggenda della Nazionale verdeoro: "Il migliore di tutti i tempi. A me non resta che provare soltanto immensa ammirazione e gratitudine per essere arrivato dopo di te. Sono stato tanto fortunato a far parte della generazione ispirata dal tuo calcio. Che privilegio averti avuto come idolo. Sono dell’era post-Pelé, non avrei voluto precederti, non immagino come sarebbe stato crescere senza la tua ispirazione. Che talento. Assolutamente fuori dal comune. La sua storia mi ha fatto perseverare nel mio sogno. Quando tutto andava per il verso giusto, tu eri lì. Il mio idolo si emozionava per me, tifava per me, nonostante i paragoni incitassero alla rivalità, e potevo sentire il suo orgoglio genuino per vedere un altro brasiliano al top. Grazie Pelé. Buon compleanno".