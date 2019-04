© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attività imprenditoriale di Cristiano Ronaldo non si ferma alla clinica specializzata nel trapianto di capelli, aperta in Spagna qualche settimana fa. Il fuoriclasse portoghese della Juventus, infatti, avrebbe intenzione di aprire una lussuosa boutique di dolci, una pasticceria di alta classe in cui verranno messe in vendita delle prelibatezze portoghesi, e che dovrebbe essere gestita dalla compagna di Ronaldo, la modella Georgina Rodriguez. Secondo As, il nome della nuova attività non sarà molto fantasioso, ma semplicemente "CR7 & Georgina Rodriguez".