© foto di Federico Gaetano

La Gazzetta dello Sport ha chiesto a dieci esperti tra i grandi ex del nostro campionato, di giudicare chi è il migliore tra Ronaldo il "Fenomeno" e Cristiano Ronaldo. Alberto Gilardino, campione del mondo nel 2006 con la Nazionale azzurra vota per il brasiliano: "Il Fenomeno è inarrivabile, mi ha dato grandi emozioni. Bello giocare con lui per qualche mese".