La Gazzetta dello Sport ha chiesto a dieci esperti tra i grandi ex del nostro campionato, di giudicare chi è il migliore tra Ronaldo il "Fenomeno" e Cristiano Ronaldo. Ciccio Graziani, storico ex attaccante del nostro campionato non che campione del mondo nel 1982 con la maglia della Nazionale azzurra vota lo juventino: "Sceglo CR7: è più incisivo, è il prototipo del calciatore moderno ed è più forte di testa".