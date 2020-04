Roque Junior: "Paqueta e Leo Duarte hanno qualità. Mi piacerebbe lavorare in Italia"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex difensore del Milan Roque Junior ha parlato di due suoi connazionali attualmente in forza al club rossonero come Leo Duarte e Lucas Paquetà: “Se il Milan ha comprato Paquetà è perché ha delle qualità, ma si deve guardare a tutta la squadra. In questo momento il Milan non è lo stesso dei miei tempi, con Berlusconi presidente, anche se le aspettative per i risultati restano le stesse. Poi per alcuni giocatori serve più tempo per adattarsi. Lo stesso vale per Duatre che a poco a poco potrà inserirsi nella squadra. È bravo nell'uno contro uno, ha buona tecnica, ma in Italia il gioco è più di squadra e ci si protegge di più in fase di marcatura. Leo saprà sviluppare il suo calcio. - conclude l'ex difensore parlando di un possibile futuro in Italia – Mi piacerebbe tanto tornare e lavorarci, sia da allenatore sia da dirigente”.