Rosella Sensi: "Totti, tirata troppo la corda. Distrutto quanto fatto da noi"

"Baldini? Non ho mai sentito questa persona ringraziare mio padre, ma credo sia un problema caratteriale e di personalità"

Rosella Sensi, ospite di Sky, parla così dalla sala d'onore del CONI dell'addio di Francesco Totti alla Roma: "Ero molto convinta quando ho fatto il contratto da dirigente a Totti, oggi ho un sorriso malinconico perché so cosa sta passando Francesco, e che non ha preso questa decisione a cuore leggero. So che c'è tanta sofferenza nel suo distacco dalla Roma, gli voglio bene e gli sono vicino, così come sono vicino ai tifosi della Roma che si stanno staccando da qualcosa di più grande. Credo che con Francesco si sia tirata troppo la corsa, si è preteso troppo senza dargli un ruolo più definito. Era giusto riconoscergli quello che gli spettava e non è stato fatto".

Baldini, che proprio i Sensi fecero diventare direttore sportivo: "Con mio padre Francesco non aveva bisogno di intermediari. Non ho mai sentito questa persona ringraziare mio padre, ma credo sia un problema caratteriale e di personalità. Io non so quali siano i progetti futuri della Roma, non lo capisco davvero, oltre al business. Spero che Pallotta lo spieghi. È stato distrutto tutto quello che ha fatto mio padre per la Roma".