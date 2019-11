Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Paolo Rossi ha commentato il possibile interessamento del Milan per Zlatan Ibrahimovic: "Non so se sia probabile che torni. E’ un giocatore che ha fatto una carriera straordinaria ma non potrà essere lui a risolvere i problemi del Milan. Metto una toppa da una parte ma l’acqua esce da tante altre. E’ un investimento non utile per il futuro ma solo per i prossimi sei mesi. Un Paolo Rossi 2.0? Immobile e Belotti sono le punte giuste e guai a sottovalutarle. Sono diversi da me come caratteristiche ma non serve un nuovo Paolo Rossi, serve uno che la butti dentro e loro lo sanno fare.".