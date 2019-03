© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex calciatore Paolo Rossi, ospite de "La Domenica Sportiva", ha analizzato così la vittoria della Juventus a Napoli: "La Juve ha sofferto troppo stasera. È vero che il Napoli fa soffrire ogni avversario grazie al suo calcio rapido e propositivo, ma i bianconeri hanno fatto davvero troppo poco. La Juve sa soffrire e difendere il risultato a tutti i costi, ma nel secondo tempo non ha offerto niente di niente. Non c'è stata alcuna ripartenza, solo paura di non prendere il secondo gol".