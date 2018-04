Rossi: "Se vince la Juve, campionato finito. Napoli, nulla da perdere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Rossi, ex attaccante della Juventus e della Nazionale, commenta intervistato da Il Mattino alcuni temi salienti del match scudetto di domani sera tra i bianconeri e il Napoli: "La Juve? Qualche sicurezza l’hanno persa dopo il Bernabeu, la prova di Crotone ne è la riprova. Un pizzico di timore è normale portarselo dentro, anche se conosco l’ambiente della Juve, la mentalità è la stessa degli anni ‘80. Sono cambiati i dirigenti, ma non certo la loro cultura. Il Napoli? Ha l’entusiasmo, ha la spensieratezza di chi può entrare nella storia, di chi può fare la grande impresa. È vero che l’obiettivo della squadra e di Sarri è lo scudetto perché per arrivare fino a questo punto, la squadra ha abbandonato anche le coppe, rimediando anche delle critiche ingiuste. La partita di domani? Lo dicevo da tempo che questo faccia a faccia sarebbe stato in un modo o in un altro decisivo. Se vince la Juve, il campionato è finito. Altrimenti, prepariamoci a una grande volata".