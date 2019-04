Rossitto su Atalanta-Fiorentina: "Gomez, Chiesa e Muriel uomini decisivi"

© foto di Federico De Luca

Fabio Rossitto, centrocampista che in maglia viola ha sollevato l'ultima Coppa Italia in ordine di tempo vinta dalla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it: "Tutto è possibile. La Fiorentina mi sembra che abbia assorbito bene il cambio di allenatore. Montella ha avuto la possibilità di lavorare sulla testa e su qualcos'altro, ma non sarà facile. L'Atalanta è carica e sta bene fisicamente oltre ad avere il vantaggio del risultato. Attenzione però a dare per morta la Fiorentina: ha le potenzialità per far male ai nerazzurri basta vedere la partita che ha fatto a Torino contro la Juventus. Uomini decisivi? Per l'Atalanta dico Gomez perché spacca le partite con la sua rapidità tra le linee. Ha cambiato ruolo ed è diventato ancora più forte, ma non c'è un giocatore preciso. I punti di forza dei nerazzurri sono la fisicità, l'impatto sulla gara, il ritmo, l'intensità. Alla lunga il giocare uomo contro uomo a tutto campo può creare problemi. Per la Fiorentina penso a Chiesa e Muriel perché sono rapidi e possono far faticare la retroguardia dell'Atalanta. Anche all'andata sembrava finita, ma i viola non mollano mai. Dovranno giocare da squadra, corti e compatti perché la Dea non starà ad attendere, anzi farà la partita. Vedremo come andrà a finire".