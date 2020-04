Roures (Mediapro): "Difficile che i tifosi tornino a riempire gli stadi prima del 2021"

vedi letture

Jaume Roures, capo di Mediapro, ha dichiarato a Onda Cero che sarà improbabile che i tifosi possano accedere negli stadi almeno fino agli inizi del 2021: "Dovremo aspettare almeno un anno per avere un vaccino e non possiamo mettere in pericolo nessuno. Non c'è modo di avere una distanza sociale quando ci sono 20.000 persone in uno stadio. A meno che gli scienziati di tutto il mondo non sorprendano e forniscano un vaccino al più presto, gli stadi resteranno vuoti fino al 2021".