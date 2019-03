© foto di Federico Gaetano

Ruben Sosa, ex attaccante di Inter e Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di campionato tra le due squadre: "Io sono fortunato, perché comunque vada sarò contento. Quelli con la Lazio e Inter sono stati gli anni migliori della mia carriera. Chi arriva meglio alla gara? La Lazio sta benissimo. Ha stravinto il derby, ha messo sotto il Milan in coppa e ha dominato sia con la Fiorentina che con il Parma. Il successo sul Milan però può rilanciare l’Inter. Sarà una bella partita, anche se l’Inter ha l’asso nella manica, ovvero Icardi. Con lui l’Inter è superiore alla Lazio, senza c’è più equilibrio. Se sta bene deve giocare subito, anche se le polemiche nelle quali è stato coinvolto non mi piacciono. Lui ha un contratto con l’Inter, brutto pretenderne un altro a stagione in corso. Ha mancato di rispetto alla maglia, ai compagni, ai tifosi e ai dirigenti. Favorita per la corsa Champions? Il cuore mi dice che Lazio e Inter possono arrivare fra le prime quattro, il cervello pure. Sarebbe il massimo vederle entrambe in Champions, con Roma e Milan, le avversarie di sempre, fuori".