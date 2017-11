Rubinho: "Juve sulla strada giusta. Campionato più equilibrato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex portiere della Juventus, il brasiliano Rubinho, ha parlato ai microfoni di Tuttojuve dell'inizio di stagione dei bianconeri, da molti giudicato insoddisfacente: "Il problema è che quando si parla della Juve non ci sono mai mezze misure: è una squadra fantastica oppure è in crisi, gioca bene oppure gioca male. È normale avere dei cali all'interno di una grande squadra, quanto è successo alla Juventus è accaduto anche ad altre big come Real Madrid e Bayern Monaco. La Juve si è ripresa ed è sulla giusta strada. Questo è un campionato più equilibrato degli altri, in ogni zona della classifica. Chi vincerà lo farà con pochi punti rispetto alle rivali, perché le squadre si sono attrezzate di più e gli allenatori sono cambiati. Un esempio è l'Inter di Spalletti, la Roma con Di Francesco sta facendo bene e il Napoli sta confermando quanto fatto negli anni scorsi. La Juventus, in tutto questo, è la squadra più esperta e quella più brava a gestirsi. È tutto molto bello da vedere, ci sono tante sorprese come la Lazio, l'Atalanta che gioca bene e il Chievo che è una buona squadra".

Su Szczesny: "La Juventus ha acquistato un giocatore forte e non avrebbe ceduto Neto se non pensava questo. In prospettiva potrà far molto bene in questo club. Sul gol preso ha impostato male la barriera e la conseguenza è stata che Ciciretti ha fatto gol. L'errore, che c'è stato, non cancella tutte le altre buone prestazioni che ha fatto, dove si è mostrato sicuro e valido. Quando non giochi spesso, le distanze non sono semplici per un portiere".