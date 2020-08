Rui Costa: "Firenze merita di tornare ad assaporare le notte europee vissute insieme"

L'ex bandiera della Fiorentina, Manuel Rui Costa, ha parlato in una lunga intervista a SkySport commentando anche l'attualità dei gigliati: "Le aspettative sono buone, il primo anno con Commisso è stato di cambiamento e c'erano tante soluzioni da risolvere. Non è stato fatto quel campionato che il club sperava, ma credo che i presupposti per fare molto bene in futuro ci siano. Firenze merita questo, è una città che mi resta sempre nel cuore. Firenze merita di tornare a vedere quelle notti europee che abbiamo vissuto insieme", le dichiarazioni dell'attuale dirigente del Benfica.