Rummenigge ricorda Toni: "L’unico peccato è che non ha mai imparato la nostra lingua"

E' stato Karl Heinz Rummenigge uno dei protagonisti del Golden Boy 2020, istituito come sempre da Tuttosport. Il CEO del Bayern Monaco - collegato in diretta video col palco delle OGR di Torino - si è soffermato anche sul suo ex giocatore, Luca Toni: “L’unico peccato con Luca è stato che non ha mai imparato la nostra lingua. Lui è stato speciale perché quando è arrivato ha portato un pizzico di qualità che ci voleva. E poi siamo diventati una grande squadra che siamo ora”.

