Rushton, CEO Dazn: "Faremo crescere la A. Trattiamo anche con Sky"

© foto di Federico Gaetano

James Rushton, CEO di DAZN (piattaforma che trasmetterà le restanti tre gare in streaming su cellulari, tablet, pc, smart tv e console), ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "È una piattaforma multisport, non solo di calcio che offrirà contenuti in diretta e on demand senza interruzioni pubblicitarie. Stiamo negoziando molti diritti e nei prossimi 10-15 giorni chiuderemo altri accordi. Per esempio, la Premier League ci interessa molto. Ci sarà tanto calcio, ma anche sport americani, tennis, motori, gol, ciclismo. Mostreremo anche gli highlights della A e programmi originali. Quello italiano è un grande mercato. Crediamo che ci possa essere un’alternativa alle pay tv tradizionali, che sono costose, con lunghi contratti. La televisione lineare non funziona con lo sport perché può mostrare soprattutto contenuti live. Peraltro, la propensione al consumo è molto forte in Italia, dove la passione per il calcio è come quella per il cricket in India. Al momento circa 4,5-5 milioni di persone pagano per vedere calcio in Italia e potrebbero essere interessati a Dazn versando un extra di 9,99 euro al mese. Ma ci sono anche 2,5-3 milioni di tifosi che guardano le partite illegalmente in streaming: intravediamo un’enorme opportunità per convertire gran parte di quella gente in nostri clienti. Avendo speso quasi 200 milioni all’anno per la Serie A e offrendo i nostri contenuti a soli 9,99 euro abbiamo bisogno che tanta gente si abboni. Il nostro orizzonte temporale non è di 3-5 anni ma di 7-10. Speriamo che sia cominciato un lungo periodo di successo in Italia. Trattativa con Sky per trasmettere sul satellite? Noi non abbiamo un canale, quindi non si tratta di ritrasmettere nel senso tradizionale del termine. Ma noi vogliamo essere una piattaforma aperta e vogliamo che quante più persone possano fruirne nel modo più semplice possibile. Si tratta di inserire la nostra app in un hardware. Se tu sei un cliente Sky, potresti avere accesso alla app di Dazn attraverso il telecomando e anche acquistarla con una semplice transazione. E lo stesso potrebbe valere per i clienti di Mediaset, Tim, eccetera. Stiamo trattando con tutti per distribuire la nostra applicazione attraverso le loro piattaforme. Il clima è positivo e siamo fiduciosi che si possa andare avanti".