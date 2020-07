Russia, Zenit San Pietroburgo campione: decisiva la vittoria con il Krasnodar

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Con la vittoria per 4-2 ottenuta in trasferta con il Krasnodar, lo Zenit San Pietroburgo si è laureato questa sera Campione di Russia in virtù dei 13 punti di vantaggio in classifica sulla Lokomotiv Mosca con 4 giornate di anticipo,. (ANSA).