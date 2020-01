Intervista a Francesco Rutelli sulle pagine del Corriere dello Sport con il politico che ha parlato di Roma e degli investimenti delle due squadre della Capitale. Secondo l'ex Sindaco servono idee e ambizione e l'illusione è stata quella che ha portato a pensare che amministrare fosse un compito alla portata di tutti. "Facciamo due stadi, non uno" il consiglio dello stesso Rutelli che prosegue: "Bisogna insistere su impianti e sport di base: le risorse ci sono, usiamole. E non incateniamoci al passato come nel caso del Flaminio".

Investitori stranieri - Rutelli ha risposto anche a una domanda sui tanti imprenditori che sono pronti a investire sulle società: "È normale che Roma sia al centro dell'interesse di grandi investitori stranieri. Lotito però sta facendo un vero miracolo".