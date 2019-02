© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Botta e risposta fra Selvaggia Lucarelli e Maxi Lopez. In un articolo in difesa di Wanda Nara, la giornalista ha definito "bifolco" l'argentino lodando l'escalation della showgirl, divenuta moglie e procuratrice di Mauro Icardi. Non si è fatta attendere la risposta dell'ex giocatore del Torino, oggi al Vasco da Gama: "Quante cavolate di questa presunta signora... quando cercano di spostare i loro problemi iniziano a parlare senza senso per cercare di spostare un problema che prima o poi arrivava. Dios le hace y ellas se juntan (Dio li fa e poi le accoppia, ndr). Ho tante cose da raccontare di queste 2 nella Milano by Night" scrive su Twitter.