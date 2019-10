S.Siro: Sala, opportuna perizia di terzi

Sindaco, per chiarire tempi e costi riqualificazione stadio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, una perizia di terzi relativa a tempi e costi della riqualificazione dello stadio di San Siro "sarebbe opportuna". Lo ha detto a margine dell'evento 'onLife' promossa da la Repubblica interpellato dai cronisti in merito alle richieste di una nuova perizia che arrivano anche dal Consiglio comunale. "Io continuo a sostenere che le squadre devono spiegare perché a loro parere non si può" scegliere la strada della riqualificazione, "mi risulta che ci stanno lavorando. Qui la regola è sempre la stessa: cioè della totale trasparenza, in modo tale che se i cittadini si convinceranno poi diventerà anche più facile per la politica prendere alcune vie - ha aggiunto -. Ma ad oggi mi pare che la consapevolezza delle squadre è che sia impossibile ristrutturare San Siro. Ma non è una consapevolezza che è stata diffusa e spiegata ai cittadini".