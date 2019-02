S.Valentino: Icardi posta foto con Wanda

Momento difficile per l'attaccante, a Milano e senza fascia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Insieme, fianco a fianco, sorridenti: Mauro Icardi posta una foto su Instagram per augurare buon San Valentino alla moglie e agente Wanda Nara. Un'immagine per la giornata degli innamorati che arriva in un momento molto difficile per l'attaccante argentino che ieri si è visto togliere dall'Inter la fascia da capitano. Icardi ha preferito non partire con la squadra per Vienna, dove i nerazzurri esordiscono in Europa League, ed è rimasto a Milano, particolarmente colpito dalla decisione della società.