S. Zhang: "L'Inter vuole rappresentare la massima idea di innovazione"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presente all'evento tenutosi a Milano per la presentazione di 'Innovative Passion', collaborazione tra Inter e Suning, Steven Zhang ha esposto il progetto. Ecco quanto raccolto da fcinternews: "L'idea è che ai giorni nostri i tifosi e i consumatori cercano nuove esperienze e maggiore qualità, nel calcio come in altri ambiti. Per esempio, non vogliono andare allo stadio per annoiarsi 90 minuti, vogliono che sia interessante, magari grazie a dei buoni giocatori. Ma possiamo parlare anche del cibo buono, o della qualità delle immagini. Quello che voglio dire è che quanto produciamo, vogliamo sia il più qualitativo possibile per i nostri fan. E questa generazione di ragazzi, quelli nati dopo gli anni '90, o anche dopo i primi anni 2000, sono cresciuti con i social media, la tecnologia e questo tipo di cose che hanno dirottato l'attenzione su cose molto meno interessanti di quanto c'è in giro per il mondo. Dobbiamo trovare la nostra identità e capire cosa ci rende diversi dagli altri. Suning è un'azienda molto giovane ma da sempre vuole avere questo tipo di relazione con la tecnologia e con il design. Oggi presentiamo 'Innovative Passion', ovvero una passione di esperienza di vita e stile di vita combinati. Migliorare le esperienze di Inter e Suning, dalle partite allo shopping online sul sito. I nostri impiegati, i fan, i consumatori faranno di tutto per proporre la maggior qualità possibile, partecipando. Questa è una piccola dimostrazione di cosa vogliamo fare nel futuro. Ma, per favore, seguiteci passo dopo passo, perché vi accorgerete che le cose cambieranno, poco a poco, dal nostro store allo stadio, sino alla nostra cultura. A dispetto del fatto che l'Inter ha una storia ultracentenaria, noi possiamo essere uno dei club più giovani del mondo al passo con i tempi. Potreste sostenere che comprare materiale dell'Inter sia come farlo con lo United, o la Juventus o il Milan. La nostra sarà un'esperienza completa che potrà competere con chiunque. Non interessa cosa diranno, noi rappresentiamo la massima idea di innovazione nel mondo. E, dopotutto, noi rappresentiamo Milano".