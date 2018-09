Sabatini: "Roma, tifosi non educabili. Vivono sentimento straordinario"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Saranno i tifosi della Roma a trascinare la squadra fuori da questo momento di difficoltà". Walter Sabatini, oggi responsabile tecnica dell'area tecnica della Sampdoria, è tornato a Il Romanista sul suo periodo nella Capitale e sul momento della squadra di Di Francesco: "I tifosi giallorossi non sono educabili, vivono un sentimento straordinario per la loro squadra. Saranno vicini al gruppo in un momento difficile, anche se in realtà si tratta di un momento normale. C'è stata una sconfitta, io non ne farei una tragedia".