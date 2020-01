Il dirigente del Bologna Walter Sabatini, intervistato da Sky, ha parlato anche della Roma e della possibile cessione di Florenzi: "Perdere questo tipo di giocatori è come se a Roma rimanesse solo la periferia. Questi sono i giocatori che costituiscono il cuore pulsante di Roma. Il prossimo capitano secondo me sarà Pellegrini, ma non credo che il problema della Roma sia individuare un capitano romano, il problema della Roma, come di tutte le squadre, è quello di individuare un grande capitano".