Sabato di lavoro per la Juve: personalizzato per 4 giocatori. Dybala continua con la fisioterapia

Sabato mattina in campo per la Juventus, che, agli ordini di Mister Pirlo e del suo staff, ha concluso la prima settimana di lavoro con una partitella a ranghi misti al JTC. Bentancur, Douglas Costa, Khedira e Ramsey hanno svolto come da programma una seduta di lavoro personalizzata; Dybala ha continuato il suo percorso fisioterapico prestabilito. Domani - sottolinea la nota ufficiale del club - giorno libero per la squadra, che si ritroverà al Training Center bianconero lunedì pomeriggio. Saranno assenti Demiral, Bonucci, Bernardeschi, Chiellini, Pellegrini, Szczesny, Ronaldo, Kulusevski e Rabiot, che saranno impegnati con le rispettive Nazionali.