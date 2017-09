Sabato Samp-Roma: blucerchiati già in campo senza gli ultimi nazionali

Fonte: Sampdoria.it

In attesa dei rientri degli ultimi nazionali – i polacchi Bartosz Bereszynski e Karol Linetty e il danese Joachim Andersen -, la Sampdoria si è ritrovata al 'Gloriano Mugnaini' per cominciare la propria settimana di allenamenti in vista della sfida di sabato sera contro la Roma.

Il gruppo – arricchito dai Primavera Gergely Hutvagner e Michal Tomic, ai quali si è unito anche l'U17 Simone Giordano – si è diviso tra esercizi di attivazione, partite in spazi ridotti con obiettivo fisico e lavoro aerobico intermittente a secco. Allenamento specifico individuale per tre: Edgar Barreto, Dodô Pires ed Emiliano Viviano. Domani, martedì, doppio appuntamento. Nota per il pubblico: a causa dei lavori di ristrutturazione dell’impianto non sarà possibile per i tifosi avere accesso al centro sportivo.