Incontro a Roma tra presidente Figc e n.1 Sport e salute

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "È stato un confronto estremamente produttivo, svolto in un clima di grande collaborazione e per questo desidero ringraziare il presidente Sabelli". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, dopo un incontro a Roma con il n.1 di Sport e Salute Spa, Rocco Sabelli. Nella riunione, informa la federazione, sono stati affrontati diversi argomenti, tra i quali l'organizzazione di Euro 2020 per lo stadio Olimpico (teatro di quattro partite, tra cui quella inaugurale). Sabelli ha annunciato che sono stati avviati gli interventi di ammodernamento dello stadio previsti dagli accordi della Figc e l'Uefa. Si tratta di lavori che comportano investimenti significativi, riguardanti l'impianto di illuminazione, la sistemazione di una nuova area media e della nuova area per la corporate hospitality. L'intervento è reso possibile grazie al contributo assegnato a Sport e Salute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è il più importante fatto all'Olimpico dal 2008.