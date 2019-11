Sacchi: "Gasperini e Sarri stanno aiutando l'evoluzione del calcio italiano"

© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi oggi su La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio lo stile di gioco di Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri, in vista di Atalanta-Juventus: "Alle loro squadre danno certezze, ad esempio il modo di difendere, l'Atalanta a tre e la Juve a quattro, e poi si preoccupano di insegnare ai loro giocatori come devono muoversi, che cosa devono fare se di trovano in una determinata situazione, come si devono comportare se si trovano in superiorità o in inferiorità numerica. La squadra è tranquilla perché ha le sue certezze, il modo di difendere come dicevo prima e poi su questa base si costruisce il resto del palazzo. Gasperini e Sarri hanno creato il loro stile e lo stile è la cosa più importante in una squadra: tu vedi l'Atalanta e dici 'questa sì che è una squadra di Gasperini'. Sarri, alla Juve, sta ancora lavorando per arrivare a questo traguardo, ma sono convinto che ci riuscirà. In ogni caso tutt'e due aiutano l'evoluzione del calcio italiano, per troppo tempo figlio della prudenza e dell'improvvisazione".