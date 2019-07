Sacchi: "Icardi è uno specialista. Non si adatta al calcio totale di Sarri"

© foto di Chiara Biondini

Nel consueto intervento a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi parla dell'eventuale acquisto da parte della Juventus di Mauro Icardi, mostrando perplessità soprattutto inquadrando l'argentino nella filosofia di Maurizio Sarri: "Le caratteristiche devono essere quelle giuste per un football totale e di dominio. In questo contesto ho dubbi sull'ingaggio di Mauro Icardi, che è uno specialista e che mal si adatterebbe ad un calcio totale e per di più occuperebbe gli spazi in cui opera generalmente il grandissimo Cristiano Ronaldo".