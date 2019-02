Sacchi: "Juve, è l'anno buono per la Champions. Serve gioco offensivo"

© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di stasera: “È l’anno buono ma per vincere serve un gioco offensivo. L'Atletico è nel momento nero dell’era Simeone. Allegri, tecnico raffinato, lo sa e....La Juventus rincorre da tempo questa coppa, potrebbe essere l’anno buono, non le manca nulla per riuscirci. Il club è per competenza, organizzazione, leadership e fatturato tra i migliori del mondo. Allegri si sta dimostrando uno degli allenatori più bravi e con capacità gestionali elevate. La squadra era già grande e tutti gli anni si è rafforzata pur cambiando e sostituendo giocatori importanti che apparivano insostituibili, come: Higuain, Pogba, Tevez, Pirlo, Vidal, Bonucci (poi rientrato), Buffon e altri. Ora è arrivato il fuoriclasse Ronaldo, un grande colpo per migliorarsi attraverso un eccezionale talento con una straordinaria professionalità. È necessario essere almeno all’80% della condizione, altrimenti si perde”.