In apertura sulla Gazzetta dello Sport troviamo l'analisi di Arrigo Sacchi sulla lotta Scudetto che vede impegnate Juventus, Inter e Lazio: "Dopo 8 anni di dominio Juve, sarà una battaglia fra i campioni in carica, l'Inter e Lazio, che mi auguro faccia diventare il nostro campionato ancor più evoluto, innovativo e affrontato con coraggio. Nella speranza di tornare, almeno nel calcio, leader in Europa e nel mondo... La Juve? Battuta dal Verona con merito. Ha vinto il collettivo sulle individualità, l'organizzazione sull'improvvisazione. Juric ha rubato l'idea a Sarri: generosità e pressing feroce che annulla le maggiori qualità tecniche degli avversari. L'Inter? Primo tempo preoccupante. Dopo l'intervallo si è ammirata un'Inter bella, determinata e aggressiva. La mano del 'maestro' Conte si è vista eccome. La Lazio? Non ha né storia né la capacità di investimento di Juve o Inter, ma ha il vantaggio di non essere impegnata nelle coppe europee".