Sacchi: "Juventus da Champions. L'Inter è un enigma"

© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi parla a La Gazzetta dello Sport in vista dell'inizio del campionato: "La Juve? I bianconeri reduci da ben sette campionati consecutivi sono i grandi favoriti grazie alla storia, all’organizzazione e alle competenze molto superiori rispetto ai rivali. Inoltre gli acquisti del fuoriclasse Cristiano Ronaldo, il ritorno di Bonucci e gli altri giocatori di valore come Perin, Spinazzola, Emre Can, Cancelo giustificano l’obiettivo di vincere tutto, compresa l’agognata Champions che celebrerebbe un ciclo straordinario. L’Inter sarà competitiva? In questi anni è stata molte volte la regina delle campagne estive per poi deludere i propri affezionati tifosi nell’inverno. Ha cambiato allenatori e giocatori ma con risultati sufficienti in relazione agli investimenti. Allora cos’è che non ha funzionato? Il club con la sua strategia, visione e leadership oppure il team con lo spirito di squadra e la qualità di gioco non soddisfacenti? I singoli hanno reso meno oppure gli allenatori? Identificare i problemi ipotetici significherebbe risolverli e tramutarli in successi. L’Inter oggi è un enigma".