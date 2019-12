© foto di Chiara Biondini

Analisi della Lazio vincitrice della Supercoppa Italiana e terza forza del campionato, dietro Juventus e Inter, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, nelle parole di Arrigo Sacchi: "La Lazio ha vinto con merito la Supercoppa Italiana. La Juve è alla ricerca di un cambiamento di gioco che tarda a venire. Gli uomini di Inzaghi replicano il successo di quindici giorni fa in campionato e si candidano come una possibile aspirante allo scudetto. I biancazzurri in questi anni hanno fatto tesoro degli insegnamenti di Inzaghi e giocano un football sempre più convincente, organico e collettivo. Il team si muove compatto e tutti partecipano sia alla fase difensiva che offensiva. Sono una vera squadra nello spirito e nel gioco. In questi anni Inzaghi e Tare hanno ingaggiato alcuni giocatori che per serietà e qualità hanno completato l’organico. L’amara esclusione dalla Europa League ora si sta tramutando in un vantaggio per il campionato. Il sistema di gioco è il collaudato 3-5-2, italianista ma ben interpretato dai calciatori che si completano e si integrano. Leiva è il regista illuminato, coadiuvato all’esterno da Lulic con attitudini più difensive e a destra dal veloce Lazzari con attitudini più offensive. Le mezze ali: Milinkovic, forte fisicamente e bravissimo di testa, Luis Alberto più abile e fantasioso. Gli attaccanti: Immobile e Correa sono veloci, pericolosissimi nelle ripartenze, difficili da marcare. La difesa è guidata dall’esperto Acerbi che contribuisce anche a costruire il gioco. È una compagine coerente con le idee del gioco del bravo tecnico. Il problema potrebbe essere la non abitudine alle vittorie che potrebbero creare presunzione o paure".