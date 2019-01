© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi ha parlato al QS-Sport analizzando il momento di alcune squadre di Serie A. Si parte ovviamente dal Milan: "Il mercato di gennaio non potrà cambiare più di tanto gli equilibri di una squadra che sta ancora cercando la sua identità. Anche le difficoltà di un grande goleador come Higuain sono la spia di un’ idea di gioco che non funziona a dovere. Gli attaccanti sono sempre i primi a risentirne. Il Napoli di Ancelotti? La sua è una sfida bellissima e complicata, anche perché il Napoli che lui guida aveva già espresso con Sarri il cento per cento del suo potenziale. Carlo è un grande allenatore e ci sta mettendo del suo ma non deve cadere nella tentazione del tatticismo. Il Napoli si caratterizza per il gioco corale e aggressivo. Sarebbe un errore snaturarlo per calcoli tattici. L’Inter? Sta facendo con onore il suo campionato. Quanto a Spalletti, il compito dell’allenatore è di difendere il lavoro e l’onorabilità del club. Quindi quando si scelgono i giocatori (il riferimento è a Nainggolan n.d.r), meglio guardare prima alla persona che alle qualità tecniche, altrimenti si mette in discussione tutto il progetto".