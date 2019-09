© foto di Chiara Biondini

"Sarà la Champions degli strateghi". Lunga intervista ad Arrigo Sacchi sulle colonne de La Stampa. "Sarri è uno stratega, una certezza per la Juventus. Sono tra i favoriti per la Juventus ma serve pazienza, Roma non è stata costruita in due giorni. La gara di Firenze fa parte del processo". Di Antonio Conte, Sacchi dice "anche lui è uno stratega, uno dei migliori al mondo ma deve avere più coraggio". Sul suo Milan: "sono fiducioso, credo molto in Maldini e Boban, aiuteranno Giampaolo a riportare in alto i rossoneri".