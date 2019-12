© foto di Chiara Biondini

In un'intervista rilasciata a La Gazzretta dello Sport, Arrigo Sacchi ha ricordato i grandi momenti vissuti alla guida del Milan, che lunedì festeggerà i 120 anni di storia: "Fui fortunato ad entrare in un grande club con un presidente che aveva compreso quanto fosse importante giocare per vincere con un football di dominio e di bellezza. Il suo motto era: Vincere, convincere e divertire. Eravamo in completa sintonia. Senza Berlusconi e Galliani mai avrei potuto compiere quello che ho fatto. Non ci potrà mai essere una grande squadra se non c’è un club con grandi intuizioni e competenze. Il club viene prima della squadra come questa viene prima di ogni singolo".