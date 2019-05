© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi ha parlato del Milan e di Gennaro Gattuso a La Gazzetta dello Sport: "Faccio sempre fatica a parlare di Milan, perché voglio troppo bene a Gattuso, a Maldini, a Leonardo. La squadra può farcela contro la SPAL, che ha già fatto il suo capolavoro conquistando la salvezza".

Stagione positiva - Sul lavoro del tecnico: "Ha fatto un buon lavoro in un ambiente che era in completa ricostruzione. A gennaio sono stati inseriti due elementi nuovi come Piatek e Paquetà, e non sono mai semplici queste operazioni di innesto. E poi dipende dal club: fosse per me, vorrei sempre vedere il Milan in cima al mondo, esempio per tutto il calcio italiano".