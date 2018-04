Sacchi su Insigne: "Faccia il 'napoletano' e non sarà più fischiato"

© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan ed ex ct della Nazionale italiana, ha parlato di Lorenzo Insigne attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il suo gol contro l'Udinese è uno spettacolo. Lo è un po' meno invece quando diventa egoista. E' napoletano, non deve essere egoista e vedrà che non sarà più fischiato", ha detto Sacchi come riportato da Tuttonapoli.net.