Sacchi sul Napoli: "Il Barcellona ha mostrato i propri limiti: la partita è aperta"

Arrigo Sacchi, storico allenatore italiano ed ex ct della Nazionale, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli rispondendo ad alcune domande sulla sfida di Champions con protagonista la squadra di Gattuso: "Il Napoli ha giocato una partita molto tattica contro un pessimo Barcellona, per merito anche degli azzurri, che nel primo tempo sono stati molto difensivi ma efficaci. Adesso però la partita è aperta. Si sono visti i limiti del Barcellona attuale, ma come vivrà il Napoli questi giorni d'attesa? Le partite si vincono 10-15 giorni prima, quando prepari la partita e tutte le energie le convogli in quella direzione. Senza ossessione non possono esserci arte e risultati. Il Napoli sta tornando ad essere una squadra bella e vincente, ha un'opportunità e deve crederci".