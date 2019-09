© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi, leader del Milan che dominò la Champions League a cavallo fra gli anni '80 e '90 ha fatto le carte alle quattro italiane in Champions League dalle colonne de La Gazzetta dello Sport.

Sacchi ha parlato anche dell'Atalanta, esordiente assoluta in Champions League: "Lo stato di forma è buono, la Dinamo Zagabria un avversario non impossibile: se i ragazzi non si emozioneranno il risultato è alla loro portata, purché non manchino pressing, smarcamenti la velocità, ritmo e attacco agli spazi. Tutti gli amanti del bel gioco e della generosità tiferanno per questa piccola grande squadra".