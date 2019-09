© foto di Chiara Biondini

Arrigo Sacchi, leader del Milan che dominò la Champions League a cavallo fra gli anni '80 e '90 ha fatto le carte alle quattro italiane in Champions League dalle colonne de La Gazzetta dello Sport. Ecco il pensiero del tecnico sulla nuova Juventus di Maurizio Sarri: "La Juventus di Sarri affronterà il poderoso Atletico Madrid, guidato da anni dal bravo e concreto Simeone, al Wanda, dove già perse l’anno scorso. Una sfida che arriva troppo presto per i bianconeri: non solo per il valore dell’avversaria, ma soprattutto per i cambiamenti di gioco complicati dai problemi di salute del nuovo tecnico, dal mercato lungo e problematico e dai molti infortuni. Siamo ancora ai lavori in corso"