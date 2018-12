Sindaco "Aspetto che Inter e Milan vengano da me ufficialmente"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Per il Comune di Milano "sarebbe una buona alternativa" se le due squadre della città, Inter e Milan, decidessero di realizzare un nuovo stadio "nell'area di San Siro". Lo ha chiarito il sindaco, Giuseppe Sala, a margine di una conferenza stampa, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sul nuovo ad del Milan, Ivan Gazidis, che penserebbe a uno stadio di proprietà, insieme all'Inter. "Io aspetto che le squadre vengano da me ufficialmente e ho chiesto che lo facciano entro fine anno. Se l'idea è quella di costruire un nuovo stadio vorrei capire se sarebbe sempre nell' area di San Siro - ha detto -, che sarebbe una buona alternativa per noi. Un'area limitrofa a noi non andrebbe male".