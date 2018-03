Sala: "Torino, bisogna ricompattare l'ambiente lavorando a testa bassa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Sala, grande bandiera del Torino, ha parlato a La Gazzetta dello Sport commentando il momento della squadra granata: "Questo è un momento particolare e insieme delicato. Mazzarri era partito bene, nelle prime cinque partite viaggiava in perfetta media inglese, vittoria in casa e pareggio fuori. Poi le cose sono cambiate e adesso si tratta di rimettersi in pista. E anche se l’obiettivo di un piazzamento in Europa League è in salita, occorre trovare le motivazioni per chiudere bene la stagione. Qual è la ricetta giusta per ripartire? Ricompattare l’ambiente lavorando a testa bassa. Si deve ricostruire partendo dalle cose positive che si sono viste in quest’ultimo periodo. Che sta succedendo a Belotti? È un periodo un po’ così: fa fatica. In campo, là davanti, talvolta sembra quasi isolato, eppure il Toro giocava così anche lo scorso anno quando segnava sempre: il Gallo punta centrale e due attaccanti esterni che si occupavano della fascia e a tratti si accentravano. Il punto è che la differenza rispetto allo scorso anno la fanno proprio i suoi gol: a questo punto del campionato ne aveva segnati 16 in più".