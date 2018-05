Salah non rinuncia al Ramadan. E la sua famiglia sacrificherà tre vitelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mohamed Salah rispetterà il Ramadan anche nel giorno della finale di Champions League. La notizia è di qualche giorno fa, ma tiene ovviamente banco vista l'importanza dell'impegno che attende l'egiziano e il Liverpool. In aggiunta, secondo quanto riferito dal quotidiano Al Masry al Youm, la sua famiglia sacrificherà tre vitelli, in un'offerta rituale, per garantire all'ex Roma un finale di stagione vincente.